Aktien Wochenrückblick - sah Anfang der Woche noch richtig gut aus - Kurse über 13.000 Punkte beim DAX. Die Zinserhöhung der EZB in der Vorwoche schien die Inflationssorgen erstmal zu relativieren. Aber spätestens am Donnerstag brachten die Einzelhandelsumsätze in den USA die Inflationsängste wieder "aufs Tapet". Und so verblassten Einzelwerte mit eigentlich guten Nachrichten im Gesamtbild der Unsicherheit, negativen Erwartungen. Gerade die ehemaligen Lieblinge der Börse - onlineaffine Werte wie AboutYou - oder Neobroker bei sinkenden Börsenkursen und -umsätzen, wie bei der Smartbroker Holding, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...