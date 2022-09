HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3363 Nach dem angsteinflössenden Humungus kam nun auch WUW-Kollegin Betty Boa zu mir ins Studio und ich sprach mit dem Wrestling-Rookie über Vorbilder wie Sasha Banks, Rhia Ripley oder Ronda Rousey. Und ist sie vielleicht sogar eine Verwandte von Jake The Snake Roberts? Vom Aussehen her schwingt beim aktuellen Look der Gestaltenwandlerin auch ein wenig David Bowie mit. Ihren Kampfstil beschreibt sie als technisch und animalisch, der Finisher ist der Boa-Hold, der mit Actionfiguren von John Morrisson und Kurt Angle demonstriert wird, da bin ich nochmal davongekommen. Was es mit G.L.O.W., Nova Rock, den Phllippinen, Diotima, Ricky Sky, Alexis Lee und Fan-Zeugs auf sich hat, erfährt man ebenfalls. Diese Folge entstand in ...

