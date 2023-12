HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/5142/ Die letzte Folge des Jahres ist noch eine Sonderfolge mit Hintergrund. Ich blicke auf das Jahr 2023 zurück, blicke nach 2024 aus, kündige die SportWoche-Party an, spreche über Marco Schwarz, Toni Polster, Johannes Lamparter, Stefan Kraft, Felix Gall und gemeinsam mit Wolfgang Matejka (A) und Gunter Deuber (D) über die bevorstehende Euro in Deutschland mit spannend-überraschenden Ansagen der beiden Börsianer. Finally: So einen wie Ralf Rangnick bräuchten wir auch am Kapitalmarkt und ich freue mich mit Hannes Roither, dass die Gratulation zum Rekordsieg von Mikaela Shiffrin durch Palfinger stattfinden konnte (um um die Welt ging). Die SportWoche Podcasts sind presented by Instahelp: Psychologische ...

