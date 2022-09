Haiger (ots) -Rezeptheft "Mission Leibspeise" mit den Lieblingsrezepten von Sebastian LegeOranier und Sebastien Lege, das ist die Mischung, die Sebastien Lege als "Fusionsküche" beschreibt. Denn ORANIER stellt seit über 100 Jahren innovative und leistungsstarke Küchentechnik her und der kreative Fernsehkoch zaubert darauf Gerichte aus aller Welt und scherzt: "Auch ich koche nur mit Wasser, aber aufgrund der Booster-Funktion der Induktionsfelder viel schneller!"Seit einem Jahr geht der Fernsehkoch gemeinsam mit ORANIER den vielen, kleinen Geheimnissen des guten Geschmacks auf den Grund und macht schlechten Inhaltsstoffen den Garaus. Der Schwerpunkt der Aktivitäten spielt sich in den Social-Media-Kanälen von ORANIER ab, wo Lege regelmäßig auf seine lockere und unterhaltsame Art in kurzen Videosequenzen auftritt. Er gibt Tipps, die einfach und köstlich zugleich sind. Unter dem Motto "Mission Leibspeise" verrät der Küchenchef und Lebensmittelexperte die Zutaten für seine Lieblingsgerichte. Ob Spagetti Aglio e olio, Hähnchenschnitzel mit Wasabi-Erbsenstampf oder deftige Rouladen mit Rotkohl und Bratensoße. Eine Auswahl präsentiert ORANIER jetzt in dem Rezeptheft "Mission Leibspeise".Limitiert und handsigniertDie Erstauflage ist auf 200 Exemplare limitiert, die ORANIER an den beiden Messetagen Sonntag und Montag, also am 18. und 19. September, auf der area30 den Besuchern überreicht. Exklusiv von Sebastien Lege handsigniert.Das hessische Traditionsunternehmen präsentiert in diesem Jahr erneut zahlreiche Produktinnovationen auf der ostwestfälischen Ordermesse. Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH stehen den Fachbesuchern auf der area30 in Löhne vom 17. bis 22. September 2022 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand G 23 als Ansprechpartner zur Verfügung. Und wer Sonntag oder Montag vorbeischaut, wird Sebastian Lege live erleben und kann das kleine, feine Rezeptheft mit Freude mitnehmen. Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.comPressekontakt:Oranier Küchentechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-0Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Küchentechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80773/5323101