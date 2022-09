Lukrative Börsen-Chancen - Sichern Sie sich den neuen kostenlosen Report "4 gewinnt" von Chart-Profi Stefan Klotter: https://bit.ly/3U911WK Der apano-Stimmungsindex kann Auskunft darüber geben, wie tief es an den Aktienmärkten noch geht. "Nach unten werden gerade Widerstände getestet", sagt Markus Sievers, Fondsberater bei apano. Seiner Meinung nach könnte der S&P 500 sein Minimum bei 3.900 Punkten erreicht haben. Insgesamt rechnet Sievers weiterhin mit einer hohen Volatilität an den Märkten. Aber warum auch in diesen schwierigen Börsenzeiten kein Weg an Aktien vorbeiführt und wann es an den Märkten wieder aufwärts gehen könnte, sehen Sie bei w:o TV. Kapitel: 00:00 Einleitung 00:17 Stimmung im Keller 01:51 Fed-Aussichten 03:49 Schlechte Stimmung in Europa 05:00 Geopolitische Probleme 06:27 Stimmungsausblick