Obwohl sich vor allem im Chromebook-Segment Pentium- und Celeron-Prozessoren großer Beliebtheit erfreuen, will Intel die bekannten Markennamen beseitigen. Ab 2023 heißen Intels Prozessoren nur noch Intel-Prozessoren. Seit dem Jahr 1993 gibt es Pentium-, seit dem Jahr 1998 zusätzlich Celeron-Prozessoren. Nachdem die Marken in den Neunzigern und Nullern sicherlich deutlich bekannter waren und den Highend- vom Consumerbereich abgegrenzt haben, sind sie doch auch heute noch gebräuchlich und erlauben eine vage Einschätzung der zu erwartenden Leistungsfähigkeit des so ausgestatteten ...

