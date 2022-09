Pyramid AG - aus der "leeren" mic AG wurde durch "Reverse takeover" der Pyramid GmbH die Pyramid AG (ISIN: DE000A254W52). Basis für weitere Zukäufe mittels Kombinationen aus der "Währung" Aktie und Cash-Komponenten. Dazu kam so auch die Faytech AG, die nach der aktuellen Prognoseanpassung von den erwarteten Umsatz- und Gewinnerwartungen her eine ähnliche "Grössenordnung" wie die erste Beteiligung, die Pyramid GmbH, in 2022 erreichen sollte. Aktienkursentwicklung der Pyramid AG war bereits vor der Prognose-"anpassung" vom Freitag "unbefriedigend" Das Modell der Wiederbelebung einer "leeren Börsenhülle" ...

