Der Elektroauto-Pionier hat einen neuen, prominenten Investor. Brad Gerstner, Vorsitzender und CEO von Altimeter Capital, hat am Donnerstag eine neue Position in Tesla bekannt gegeben. Gerstner setzt auf den Branchenführer im Zuge des weltweiten Trends zur Elektrifizierung der Automobil-Branche.Der viel beachtete Tech-Investor sagte in einem Interview mit Scott Wapner von CNBC, dass er in den letzten zwei Monaten eine neue Beteiligung an dem Elektrofahrzeughersteller aufgebaut hat."Die Welt bewegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...