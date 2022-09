PayPal -2.58% olesurfn (OHSRFN04): Auch ein Bounceplay. Paypal zeigt auch relative Stärke ...sollte es eine kleine Rallye in die FED Sitzung geben, sollte die Aktie stark Performance zeigen. Wikifolio konnte sich dem Abverkauf der vergangenen Wochen entziehen aufgrund der tollen Shorts (16.09. 20:38) >> mehr comments zu PayPal: www.boerse-social.com/launch/aktie/paypal Nvidia 1.77% olesurfn (OHSRFN04): Kauf in Nvidia als evtl. Bounceplay. Eine Rallye in die FED Sitzung ist für mich sehr wahrscheinlich. Wenn nicht dann danach vielleicht. Das Wikifolio konnte sich dem kompletten Abveekauf entziehen dank der Shorts und liegt mit 7% vorne. (16.09. 20:36) >> mehr comments zu Nvidia: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...