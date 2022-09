News von Trading-Treff.de Heute zählt es. Was wird die FED in punkto Zinserhöhung und Zinsstrategie verlauten lassen? Die Vorzeichen am Anleihemarkt stellen für den Aktienmarkt eine große Hürde dar. Derzeit heißt es Zinsen hoch und Aktien runter. In diesem Umfeld melden sich auch immer wieder Analystenhäuser zu Wort. So wurden gestern Nike und PayPal abgestuft. Nvidia kommt ebenfalls unter die Räder. Was das für die Charts und mögliche Setups bedeutet, ...

