Adobe (WKN: 871981)-Aktien haben sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Wer beispielsweise nach der Finanzkrise 2009 zugriff, konnte sein Investment in der Spitze um den Faktor 36,75 steigern. Aus 10.000 Euro wurden so im Laufe der Zeit 367.503 Euro. Doch seit November 2021 sind sie nun schon mehr als 51 % gefallen (16.09.2022). Besitzt das Unternehmen plötzlich keine Qualität mehr oder gibt es andere Gründe für den Kursverfall? Wachstum schwächt sich ab Ein möglicher Grund könnten schwächere ...

