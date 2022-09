Das Sara Hildén Kunstmuseum in Tampere (Finnland) ist stolz darauf, die erste Ausstellung von Thomas Houseago in den nordischen Ländern präsentieren zu dürfen. Wer ihn nicht kennt, Thomas Houseago ist ein weltbekannter Künstler. In der Ausstellung in Tampere präsentiert Houseago seine eigenen Skulpturen und Gemälde neben einer Keramikserie von Nick Cave und Skulpturen von Brad Pitt. Cave und Pitt sind in ihren jeweiligen Bereichen der Musik und des Kinos bereits berühmt, aber dies ist das erste Mal, dass sie ihre Kunstwerke ausstellen, die im Laufe eines kontinuierlichen Dialogs mit Houseago entstanden sind.

"Ich bin sehr glücklich und stolz, dass Thomas Houseago beschlossen hat, WE nach Tampere zu bringen. Außerdem ist es spannend, eine neue und andere künstlerische Seite von Nick Cave und Brad Pitt zu erleben. WE vermittelt eine starke Botschaft der Zusammenarbeit, der Schaffung von etwas Neuem und eines Gemeinschaftsgefühls, das zu Tampere passt, denn die Stadt ist bekannt für ihre Fähigkeit, sich zu verändern und gemeinsam mutige Entscheidungen zu treffen. Die Botschaft, gemeinsam etwas zu tun und sich aufeinander zu verlassen, ist in diesen turbulenten Zeiten sehr stark", sagt Anna-Kaisa Ikonen, Bürgermeisterin von Tampere.

Neben der WE-Ausstellung im Sara Hildén werden Herbst und Winter in Bezug auf Kunst Tampere reichhaltig und bunt ausfallen. Das Kunstmuseum Tampere bietet ab dem 8. Oktober Raritäten aus finnischen Kunststiftungen. Die Ausstellung umfasst Werke von Künstlern wie Helene Schjerfbeck, Ellen Thesleff, Fanny Churberg, Akseli Gallen-Kallela und Tyko Sallinen. Die anderen Museen von Tampere, zum Beispiel das Vapriikki, bieten Erlebnisse für die ganze Familie. Besonders das Mumin-Museum ist bei Kindern sehr beliebt.

Die Philharmonie von Tampere spielt beliebte Klassiker und neue Stücke. In der brandneuen Nokia Arena finden aufregende internationale Konzerte statt. Tampere ist außerdem die Theaterhauptstadt Finnlands und die Theater von Tampere sind voll von großartigen Musicals, Dramen, Komödien und Krimis.

Tampere hat direkte Flugverbindungen zu vielen europäischen Zielen, zum Beispiel nach Amsterdam, Oslo, Malaga, Riga und München. Die Stadt ist auch von der finnischen Hauptstadt Helsinki aus leicht zu erreichen. Die Zugfahrt von Helsinki nach Tampere dauert etwa 1,5 Stunden.

Thomas Houseago WE mit Nick Cave Brad Pitt Vom 18.9.2022 15.1.2023 im Sara Hildén Art Museum.

www.sarahildenintaidemuseo.fi, www.tampere.fi/en/international-tampere

Weitere Informationen:

Museumsdirektorin Anna Hjorth-Röntynen

Tel. +358 40 1854132

anna.hjorth-rontynen@tampere.fi