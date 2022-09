Als wäre die Laune der Anleger nicht schon tief genug gesunken, gab es am Freitag die nächsten handfesten Signale dafür, dass die USA und Europa sich auf dem besten Wege in Richtung Rezession befinden. Dieses Mal war es das Logistikunternehmen FedEx, welches die Märkte mit einer überraschend heftigen Gewinnwarnung schockte und im Schlepptau auch viele weitere Aktien mit in die Tiefe zog.In den letzten drei Monaten schnitt FedEx (US31428X1063) wohl deutlich schlechter ab, als es Analysten und das Unternehmen selbst zuvor erwartet hatten. In der Folge wurde ...

