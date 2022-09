San Francisco (ots/PRNewswire) -LambdaTest möchte mit diesem Zuschuss Open-Source-Innovationen bei Software-Test-Frameworks und -Tools unterstützen, die sich positiv auf die gesamte Gemeinschaft auswirken werden.LambdaTest, die führende Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests, hat einen Zuschuss von 250.000 Dollar für Open-Source-Entwickler angekündigt, die an Test-Frameworks und -Tools arbeiten. Mit diesem Zuschuss möchte LambdaTest tiefgreifende Innovationen unterstützen, die für die gesamte QA- und Testing-Community neue Maßstäbe setzen werden."Wir freuen uns, die Open-Source-Förderung von LambdaTest in Höhe von 250.000 Dollar bekannt zu geben. Dies ist eine der vielen Schlüsselinitiativen, die wir ergreifen wollen, um Innovationen im Testbereich zu fördern. In der Softwarebranche geht es darum, Probleme gemeinsam zu lösen und sie dann mit der Welt zu teilen", sagte Maneesh Sharma, COO, LambdaTest. "Bei LambdaTest glauben wir wirklich, dass es eine Menge Innovation gibt, die unsere Open-Source- und Testing-Community vorantreiben kann. Durch die Förderung hoffen wir, Diskussionen anzustoßen, Feedback zu geben und Erkenntnisse auszutauschen, um unsere Testing-Community voranzubringen. Wir führen bereits Selenium-, Playwright- und Appium-Zertifizierungen durch, um die Community zu qualifizieren. Wir hoffen, dass ein Zuschuss wie dieser ausschlaggebend für die Entwicklung bahnbrechender Testsysteme sein wird, die heutige und zukünftige Probleme lösen werden."Open-Source-Entwickler, die an Projekten zu Test-Frameworks und -Werkzeugen arbeiten und wesentliche Beiträge geleistet haben oder mindestens ein Open-Source-Testprojekt betreuen, können sich um die Förderung bewerben. Sie sollten auch über ein GitHub-Profil verfügen, in dem sie ihre Erfahrung und ihre Beiträge zu Open-Source-Projekten und der Community beschreiben. Bei der Beantragung des Zuschusses sollten die Antragsteller darlegen, wie der Zuschuss ihrem Projekt oder ihrer Gemeinde zugute kommen wird.LambdaTest hat auch eine GitHub Collection zu Open-Source-Testing-Frameworks und -Tools erstellt, die der Community zur Verfügung steht. Das Unternehmen unterstützt auch Open-Source-Projekte bei ihren Testanforderungen, indem es kostenlose Produktlizenzen zur Verfügung stellt, unter anderem für die Kernplattform zum Testen von Browsern und mobilen Anwendungen sowie für HyperExecute, eine IP-gestützte Plattform zur intelligenten Test-Orchestrierung. Um mehr über das Open-Source-Programm von LambdaTest und den Zuschuss zu erfahren, können interessierte Bewerber https://www.lambdatest.com/open-source-grants besuchen.Informationen zu LambdaTestLambdaTest (https://www.lambdatest.com/) ist eine Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests, die Entwicklern und Testern dabei hilft, Code schneller bereitzustellen. Mehr als 7.000 Kunden und eine Million Benutzer in 130 Ländern verlassen sich bei ihren Testanforderungen auf LambdaTest.Die LambdaTest-Plattform bietet eine sichere, skalierbare und aufschlussreiche Testorchestrierung für Kunden an verschiedenen Punkten ihres DevOps (CI/CD)-Lebenszyklus:· Browser- und App-Tests (https://www.lambdatest.com/feature) Mit der Cloud können Benutzer sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und Mobilanwendungen in über 3000 verschiedenen Browsern, realen Geräten und Betriebssystemumgebungen durchführen.· HyperExecute (https://www.lambdatest.com/hyperexecute) unterstützt Kunden bei der Ausführung und Orchestrierung von Testgrids in der Cloud für jede Plattform und Programmiersprache in rasanter Geschwindigkeit, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern zu helfen, Software schneller zu erstellen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpgPressekontakt:Bilal Mahmood unter press@lambdatest.com oder +44 (0) 20 3640 7759 und +44 (0) 771 400 7257Original-Content von: LambdaTest, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160949/5323238