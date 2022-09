Schon bei der Präsentation der neuen iPhone-Generation in der Vorwoche wurde klar: Wer echte Neuerungen will, muss tiefer in die Tasche greifen - selbst in den USA und China, wo die Verkaufspreise überraschenderweise nicht erhöht wurden. Doch der Fokus auf zahlungskräftige Kunden scheint sich bislang auszuzahlen.Während der globale Smartphone-Markt unter anderem wegen einer zunehmenden Kaufzurückhaltung der Kunden zuletzt eher geschrumpft ist, bleibt die Nachfrage nach High-End-Geräten vergleichsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...