Die Zeit des einfachen Geldverdienens sei vorbei, sagt Volker Schilling von der Greiff capital management AG. Im Interview bei w:o TV verrät er drei Investmentideen, wie Anleger am Markt dennoch Kasse machen können.

Anleger sollten sich in diesen schwierigen Zeiten nach Anlagestrategien umschauen, die sich in vergangenen Krisen bewährt haben. Drei Investmentideen, mit denen Anleger "robuster und stabiler" durch Krisen kommen, meint Volker Schilling, Vorstand bei der Greiff capital management AG, zu haben.

So haben sich beispielsweise Managed Futures Fonds bereits bezahlt gemacht bei der Finanzkrise 2008 oder als die Tech-Blase Anfang des Jahres 2000 platzte. Einen Fonds, der nahezu für Krisen gemacht ist, sei der Castell Concept P-22, der über das Jahr neun Prozent im Plus ist. Auf welche Anlagen Schilling in Phasen der Marktkorrektur noch schwört, erfahren Sie bei w:o TV.