Es ist nicht einfach, bei all den Technologien, welche die nächsten Jahre bestimmen könnten, einen Überblick zu behalten. Welche Technologie könnte einen Hype lostreten, welche hat das schon getan und wie sieht es bei Relevanz, Akzeptanz, Reifegrad und Anwendung dieser hypenden Technologien aus? Genau diesen Fragen geht der US-amerikanische Marktforscher Gartner regelmäßig auf den Grund - und zwar mithilfe grafischer Darstellungen. Im jüngsten Bericht "Hype Cycle for Emerging Technologies" hat Gartner 2.000 Technologien untersucht und diese eingeordnet. Das Unternehmen nimmt dabei fünf Phasen zur Hilfe, die einen Zyklus bilden:

1. Phase: Technologischer Auslöser

2. Phase: Gipfel der überzogenen Erwartungen

3. Phase: Tal der Enttäuschung

4. Phase: Pfad der Erleuchtung

5. Phase: Plateau der Produktivität

Manche Technologien kommen laut Gartner nicht aus dem Tal der Enttäuschung heraus, doch gelingt das, können diese die Gegenwart und Zukunft mitgestalten. Bei der neuesten Untersuchung wurden auch drei große Hypes unserer Zeit untersucht.

NFTs auf dem Weg in Phase 5?

Eines der Big Things in der Tech-Welt sind derzeit die NFTs, die Nun-fungible Token. "NFTs sind scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht. Sie haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und sind offensichtlich stark in die Blockchain-Technologie eingebettet, deren Wurzeln weit zurückreichen", erklärt David Vinokurov, CEO bei Fandifi Technology Corp. (ISIN: CA3024371088): "Es handelt sich hierbei nicht um eine Art der Werttransaktion, sondern vielmehr verschaffen sie den Besitzern Eigentumsrechte auf sehr einfache Art und Weise."

Sein Unternehmen aus Kanada baut eine digitale, crowd-basierte und systemgenerierte Vorhersage- und Fan-Engagement-Plattform auf. "Die NFTs ermöglichen es uns, ein extrem flexibles Belohnungsökosystem zu schaffen, das es den Leuten erlaubt, den Wert der Belohnungen, die sie für ihre Aufmerksamkeit und ihre Zeit erhalten, wirklich zu erfassen und dann eine sekundäre Wirtschaft zu schaffen, die Teil des Fantasie-Ökosystems ist, um so zum Beispiel Geld zu verdienen. Letzten Endes wird Spielen, Vorhersagen und um Belohnungen zu spielen im Zentrum stehen", verrät Vinokurov. Gartner glaubt, dass sich die NFTs gerade in der 2. Phase befindet. Das würde bedeuten, dass das Tal der Enttäuschung nahekommen könnte, doch die Zukunftsaussichten könnten trotzdem gut sein. Die Forscher von Gartner glauben, dass NFTs das Plateau der Produktivität in zwei bis fünf Jahren erreichen könnten. Börsennotierte Unternehmen wie Fandifi Technology Corp. könnten davon profitieren.

Das Metaverse steht noch in der 1. Phase

Das Metaverse ist eng mit den NFTs verbunden, steht in seiner Entwicklung allerdings noch am Anfang. Gartner geht allerdings schon jetzt davon aus, dass es sich um einen Trend handelt, der uns noch lange begleiten könnte - und bald vielleicht mehr als ein Hype ist. Schon jetzt ist das Metaverse, mit seinen virtuellen Welten und interaktiven Räumen, der populärste Tech-Begriff. Einige Unternehmen lauern auf den Durchbruch des Metaverse. Dazu gehören Apple (ISIN: US0378331005), Microsoft (ISIN: US5949181045) und Meta Platforms (ISIN: US30303M1027). Die Tech-Riesen treiben die Technologie weiter voran. Auch Nvidia (ISIN: US67066G1040) und Intel (ISIN: US4581401001) sind beim Metaverse vorne mit dabei.

Web3 auf dem Sprung in den kommerziellen Einsatz?

Das Web3 könnte es laut den dem Marktforschungsinstitut in fünf bis zehn Jahren in den kommerziellen Einsatz schaffen. Aktuell befindet sich die Technologie, die eng mit den anderen beiden Hypes verwoben ist, in der 2. Phase. Der Durchbruch des Web3 wird von Unternehmen wie IBM (ISIN: US4592001014), Coinbase (ISIN: US19260Q1076), Apple und Nvidia vorangetrieben.

Den Hypes NFTs, Metaverse und Web3 könnten ein Teil der Zukunft gehören

Die drei großen Hypes stehen noch recht am Anfang, das macht die Studie von Gartner klar. Sie könnten sich allerdings schon bald zum Plateau der Produktivität aufmachen, was einen positiven Effekt für einige Tech-Konzerne haben könnte, die an der Börse sind.

