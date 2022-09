Unterföhring (ots) -18. September 2022. So gut, wie diese beiden, kannten sich wohl noch keine Gegner bei "Schlag den Star". So spannend, wie diese beiden, haben es lange keine Gegner mehr gemacht. 35 Jahre Freundschaft verbinden sie. Und Bullys Sieg über Rick Kavanian bei "Schlag den Star" am Samstagabend auf ProSieben wird sie garantiert nicht trennen. Herbig baut in dem Duell schnell einen Vorsprung auf, doch Kavanian gibt nicht auf und kämpft sich eisern wieder vor. Die Entscheidung über den Abend fällt erst im 15. Spiel. Mit Glück und ruhigem Händchen gewinnt Bully "Schlag den Star" mit 70:50 Punkten.Hervorragende 21,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen verfolgen am Samstagabend das Duell. Es ist die stärkste Sendung seit Anbeginn von "Schlag den Star". Der Zweikampf erreicht eine Netto-Reichweite von 6,64 Millionen (Z. ab 3 J.). Damit dominiert ProSieben um ein Vielfaches die Prime Time, erreicht einen Tagesmarktanteil von sehr guten 11,7 Prozent - und ist klar stärkster Sender am Samstag.Rick Kavanian zieht seine Bilanz: "Zwischendrin war ich echt deprimiert. Bully lag mit 33:3 vorne. Und als ich dann rangekommen bin, dachte ich 'Ok, die gröbste Blamage ist aus der Welt'. Aber es hat echt Spaß gemacht. Und ich finde, spannender geht's doch fast nicht. Im letzten Spiel so knapp. Ich bin total froh für uns beide. Eigentlich hat alles geklappt."Michael Bully Herbig muss hart für seinen Sieg kämpfen: "So muss sich Schweinsteiger im WM-Finale gefühlt haben. Bei mir wurde zwar nichts getackert, aber ich war kurz davor! Ich hab' Ricks Plan schon durchschaut, er hat mich erstmal vorsausen lassen. Zuerst hatte ich einen super Lauf - dann kam Rick zurück. Und dieses Finale, war echt ein Spektakel. Den Bierdeckel werde ich mir wohl einrahmen."Die nächste Ausgabe "Schlag den Star" zeigt ProSieben live am 17. Dezember.Michael Bully Herbig gegen Rick Kavanian - das Spiele-ProtokollSpiel 1 - Hunde anlockenVor Bully und Rick wird ein Hund platziert. Wer den Hund nur mit Hilfe seiner Stimme und Hundespielzeugs zuerst zu sich lockt, gewinnt. Um Pfotenbreite kann Bully das erste Spiel für sich entscheiden. 1:0 für Herbig.Spiel 2 - BallBallDie beiden Gegner stehen auf gegenüberliegenden Seiten eines Spielfelds. In der Mitte liegt ein Basketball. Das Spiel gewinnt, wer den Basketball mit Hilfe von geworfenen Tennisbällen auf die Seite des Gegners befördert. Herbig hat die bessere Technik und entscheidet auch dieses Spiel für sich: 3:0 für den Regisseur.Spiel 3 - Wer ist das?Elton zeigt Bully und Rick Fotos von Prominenten. Wer erkennt die Person schneller? Kavanian zeigt sich souveräner in der Promiwelt. Er gleicht aus auf 3:3.Spiel 4 - Zeitungen austragenIn dem Außenspiel sollen die Gegner mit einem Fahrrad an Haustüren vorbeifahren, zu denen sie Zeitungen werfen. Wer mehr Hauseingänge trifft, entscheidet Spiel 4 für sich. Bully könnte hier eine zweite Karriere starten. Er entscheidet "Zeitungen austragen" locker für sich: 7:3 für ihn.Spiel 5 - Steine flitschenÜber einen Pool lassen Rick und Bully Steine flitschen. Rick geht zunächst in Führung, doch Bully überholt schließlich. Und baut seine Führung auf 12:3 weiter aus.Spiel 6 - Scrabble"Das schöne, klassische Brettspiel", kündigt Elton an. An vorgelegte Worte sollen innerhalb von 90 Sekunden mit Buchstabenplättchen weitere Worte angelegt. Wer mehr Punkte macht, gewinnt. Mit "Proll" gewinnt Bully Spiel 6 und führt mit 18:3.Spiel 7 - Das SchlossIn einem stockfinsteren Schloss, das im Studio aufgebaut ist, sollen die Gegner einen Schlüssel finden und damit das Tür-Schloss öffnen. Mit viel Glück gewinnt Bully auch dieses Spiel, es steht 25:3.Spiel 8 - MeinungsforschungElton stellt den Zuschauer:innen eine "Entweder-Oder"-Frage. Sie können 30 Sekunden lang anrufen, um eine Antwort zu geben. Bully und Rick sollen einschätzen, in welchem prozentualen Verhältnis die Zuschauer:innen die Antworten nennen. Mit einer Fußballfrage entschiedet Bully ganz knapp das Spiel für sich. Er führt mit 33:3.Spiel 9 - Helium-RennenEin Luftballon soll vom Start in einen Zielbehälter gebracht werden. Die Gegner dürfen ihn nur mit einem Schläger berühren. Der Witz? Da der Ballon mit Helium gefüllt ist, muss er am Wegfliegen gehindert werden. Bully zeigt sich geschickter und baut die Führung weiter aus. Es steht 42:3 für Herbig.Spiel 10 - Blamieren oder kassierenNur echt mit rotem Sakko. Elton schlüpft in sein Paradeoutfit und spielt den Klassiker mit den beiden Comedians. Rick ist "on fire" und entscheidet Spiel 10 für sich. Damit führt Herbig 42:13.Spiel 11 - Road TennisGespielt wird wie beim Tischtennis, nur auf dem Boden. Das Spielfeld, auf dem Rick und Bully mit einem Holzschläger Tennis spielen, sieht aus wie eine Tischtennisplatte. Die Regeln sind entsprechend. Rick setzt seinen Lauf fort. Er verkürzt auf 42:24 für Bully.Spiel 12 - AblenkenBully und Rick sehen abwechselnd 30 Sekunden lang einen Satz, den sie sich merken müssen. In dieser Zeit hat der Gegner die Möglichkeit, den anderen abzulenken und ihn am Merken zu hindern. In der Verlängerung entscheidet Rick das dritte Spiel in Folge für sich. Damit steht es 42:36 für Bully.Spiel 13 - Röhren"Ich würde gern kommentieren, aber ich kann nicht!" Ron Ringguth lacht Tränen bei Spiel 13. Bully und Rick sollen eine Kugel durch fünf aufgestellte Röhren in einen Zielbehälter manövrieren. Außer der Plastikröhre darf die Kugel nichts berühren. Die Röhren müssen jeweils wieder in Ausgangsposition gebracht werden. Bully kaspert um seine Röhren herum. Doch er dreht das Spiel trotz anfänglichem Rückstand und führt nun mit 55:36.Spiel 14 - Das RadMatchball-Spiel für Bully: Kinderleicht? Elton dreht ein vertikal aufgestelltes Rad. Bully und Rick sollen schätzen, wie viele Umdrehungen das Rad schafft. Wer besser schätzt, gewinnt. Mit Glück und Augenmaß wehrt Rick den Matchball ab. Er verkürzt auf 55:50 für Bully.Spiel 15 - Deckeln"Ich hoffe, eure Hände zittern nicht zu stark", schickt Elton voraus. Aus einer festgelegten Höhe lassen die Freunde einen Bierdeckel auf ein Bierglas fallen. Dieser sollen flach darauf liegen bleiben. Bully beweist das ruhigere Händchen und gewinnt das Spiel und damit "Schlag den Star". 