* Silber-Hedger sind rundum bullish* Gold schützt Sie vor den Wohlstandsvernichtern der EZB* Gold- und Silberaktien extrem attraktiv* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Mehr Unterricht durch Änderung der Altersgrenze für Lehrer

Liebe Leser,



in Euro gerechnet, ist der Goldpreis seit Jahresanfang um 5,9% gestiegen. Dennoch ist die Stimmung grottenschlecht, und an den Edelmetallmärkten herrscht Lethargie. Das gilt auch für die Terminmärkte, an denen die Summe aller offenen Kontrakte auf den niedrigsten Stand seit 2019 gefallen ist - als Gold bei 1.300 $ pro Unze notierte.



Der Optix-Sentimentindikator für Gold ist bereits im Juli und jetzt erneut unter die 30%-Marke gefallen. Das war zuletzt 2018 der Fall, bei einem Goldpreis von 1.200 $. Zahlreiche weitere mittel- und langfristig orientierte Indikatoren zeigen ähnliche Extremwerte und signalisieren ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis des Edelmetallsektors.

Den vollständigen Artikel lesen ...