Die Inflation in den USA reagiert auf die bisherigen Zinserhöhungen nur wenig. Der geringer Rückgang der Rate sorgte zuletzt für Aktienverkäufe. Die Fed hat es in der neuen Woche in der Hand, Zeichen gegen hohe Preissteigerungen zu setzen und gleichzeitig die Konjunktur nicht abzuwürgen. Insgesamt kein leichtes Umfeld für Börsianer. Der Wochenausblick. Nachdem der Deutsche Aktienindex DAX zuletzt stark unter der unerwartet hartnäckigen Inflation in den USA gelitten hatte, zittern die Anleger nun ...

