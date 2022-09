DJ Sonntagstrend: SPD und Grüne wieder gleichauf

BERLIN (Dow Jones)--Die Ampel-Parteien haben in der Wählergunst eingebüßt und hätten bei einer Neuwahl keine Mehrheit mehr. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, verlieren Grüne (19 Prozent) und FDP (7 Prozent) jeweils einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Die Sozialdemokraten bleiben mit 19 Prozent stabil auf niedrigem Niveau und sind zum ersten Mal seit drei Monaten wieder auf Augenhöhe mit den Grünen. Die Union gewinnt einen Punkt hinzu und kommt in dieser Woche auf 28 Prozent. Die AfD bleibt stabil bei 13 Prozent, die Linke kann einen Punkt hinzugewinnen und kommt auf 6 Prozent. Die sonstigen Parteien würden 8 Prozent (+/-0) der Stimmen auf sich vereinen. Für die Bild am Sonntag hat Insa 1.476 Personen im Zeitraum vom 12. bis zum 16. September befragt.

