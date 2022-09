100 Jahre. Eine solche Lebensdauer würden wohl fast alle Menschen sofort unterschreiben, wenn sie ihnen denn angeboten werden würde. Auf Immobilien trifft diese zu, im Durchschnitt liegt die Lebensspanne bei Gebäuden bei rund einem Jahrhundert. Ganz klar: Immobilien sind eine langfristige Angelegenheit. Klar ist aber auch, dass sich der Immobilienmarkt derzeit so rasant und stark verändert, wie es vielleicht niemals vorher der Fall war. Umso bedeutender ist es, die aktuellen Trends der Immobilienbranche 2022 im Auge zu behalten und zu analysieren, welche Trends gekommen sind, um zu bleiben. Im Folgenden sind 3 Megatrends der Immobilienbranche zusammengetragen, welche den Weg in die Zukunft weisen könnten.

Nachhaltigkeit durch Digitalisierung: Es gibt viele Möglichkeiten, wie bei Immobilien die CO2-Emissionen verringert werden können. Beim aktuellen Streben nach mehr Nachhaltigkeit ist diese Ausgangssituation ein wichtiger Faktor. Die Digitalisierung hilft bei der Planung bis hin zu der Erfassung der Verbrauchsdaten von nachhaltigen Immobilien. Sie steht also im direkten Zusammenhang mit modernen Gebäuden, welche in der Zukunft das Stadtbild prägen könnten. Nachhaltigkeit ist ohne Zweifel kein Trend, sondern für die Zukunft alternativlos. Bei der Digitalisierung gilt das ohnehin.

Neue Dimension der Globalisierung: Längst haben nicht nur regionale und lokale Gegebenheiten Einfluss auf Immobilien, sondern auch weltweite. Immobilien und Globalisierung hängen mittlerweile eng zusammen, was viele Vorteile und auch manche Nachteile schafft. Ausländische Unternehmen und Investoren interessieren sich immer häufiger für Immobilien als Kapitalanlagen. In der Immobilienbranche muss global gedacht werden, was sich wohl nicht ändert.

New Work: Die Suche nach neuen Arbeitswelten hat durch die Corona-Pandemie einen kräftigen Schub erhalten. Aktuelle Marktumfragen legen nahe, dass Büros auf multioptionales und flexibles Arbeiten eingerichtet werden sollen. Vermieter sind bei dieser Entwicklung mit innovativen Modellen gefragt, welche für die nötige Flexibilität sorgen können. Sie sollten Mieter in der Umsetzung auf die neuen Herausforderungen unterstützen.

Immobilien-Unternehmen, welche die Megatrends der Branche mitgehen

Linus Digital Finance (ISIN: DE000A2QRHL6): Megatrends entstehen nicht einfach - und entwickeln sich auch nicht einfach so zu Katalysatoren von Veränderung. Es braucht auch innovative und moderne Unternehmen, welche für diese Entwicklung sorgen. Ein solches stellt Linus Digital Finance dar. Das FinTech aus Berlin hat im Zeichen der Digitalisierung eine Plattform geschaffen, welche es Investorinnen und Investoren mit verschiedensten Zielen und mit verschiedenstem Background ermöglicht, Immobilieninvestments zu tätigen, welche den globalen Trends der Immobilienbranche entsprechen. Die Anlegerinnen und Anleger müssen keine Immobilien besitzen, sondern können an den Projekten von Linus Digital Finance teilhaben. Der Konzern wurde im Jahr 2016 in der deutschen Hauptstadt gegründet und verfolgt seitdem einen ambitionierten Wachstumskurs, der auch im ersten Halbjahr 2022 seine Ziele erreichen konnte. Mittlerweile ist Linus Digital Finance auch an der Börse.

TAG Immobilien (ISIN: DE0008303504): Das deutsche Immobilienunternehmen blickt auf eine mehr als 125 Jahre lange Geschichte zurück. Das zeigt, dass sich TAG Immobilien immer wieder neuen Gegebenheiten und Trends anpassen musste - was auch nun wieder erforderlich ist.

Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1): Auch Vonovia ist ein deutsches Traditionsunternehmen der Branche. Dem Konzern gehören in Deutschland über 565.000 Wohnungen, was die Bedeutung von Vonovia schnell auf den Punkt bringt.

Amundi Index Solutions Index FTSE EPRA NAREIT Global (ISIN: LU1437018838): Auch in den USA und dem Rest gibt es einige innovative Immobilienunternehmen, welche die neuen Trends verinnerlichen. In diesem ETF sind einige zusammengetragen. Top-Holding ist Prologis (ISIN: US74340W1036). Auch Equinix (ISIN: US29444U7000), Public Storage (ISIN: US74460D1090) und Welltower (ISIN: US95040Q1040) sind prominent vertreten.

Die Megatrends weisen den Weg - und müssen jetzt aufgegriffen werden

Die Immobilienbranche steht vor weitreichenden Veränderungen, wie die aktuellen Megatrends nahelegen. Unternehmen des Immobilienmarktes sind jetzt gefordert, diese aufzugreifen, um ein Wörtchen an der Immobilienbranche der Zukunft mitreden zu können. Das sorgt auch für spannende Konstellationen an der Börse.

