News von Trading-Treff.de Wie gewonnen, so zerronnen… Was die Märkte in der Vorwoche gewinnen konnten, wird diese Woche wieder abgegeben. Und mehr sogar noch. Der S&P500 verliert auf Wochensicht -4.77%. Nasdaq100 ist mit -5.77% noch schwächer. Und auch in meinen Depots geht es rund mit einem Verlust von insgesamt -26.564,21 EUR. Verlust von 26.564,21 EUR im Depot Die Marktampel hält sich noch gerade so bei gelb. Dabei ist die Entwicklung einiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...