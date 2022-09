Der geplante dauerhafte Wegfall der Zuverdienstgrenzen für Frührentner findet in der Bevölkerung Anklang. So sieht eine Mehrheit darin eine Chance, sowohl Fachkräfte länger im Erwerbsleben zu halten als auch die Bürokratie in der gesetzlichen Rentenversicherung zu verringern. Von Andreas Hohenadl Bislang gilt: Wer früher in Rente geht, aber weiter etwas arbeiten will, muss sich an strenge Zuverdienstgrenzen halten. Andernfalls muss er eine Minderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...