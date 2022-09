In den 1970er Jahren brachte die NASA eine Technologie auf den Weg, welche rund 50 Jahre später die Zukunft bedeuten könnte. Es handelt sich um die Vanadium-Redox-Flow-Technologie. Die US-amerikanische Raumfahrtbehörde hatte den Grundstein gelegt, in den letzten Jahren wurde die Technologie dann von verschiedenen Expertenteams auf ein neues Level gehoben. Mittlerweile ist die Speicherung von elektrischer Energie durch eine Elektrolytflüssigkeit, die auf Vanadium basiert, möglich geworden und die Vanadium-Redox-Flow-Batterien haben das Licht der Welt erblickt. Es handelt sich um eine enorm effektive Speichertechnologie, die in hohem Maße umweltfreundlich ist. Die Batterien sind langlebig, betriebssicher und recyclebar. Nachhaltig und umweltfreundlich, das sind Werte, die ideal in unsere Zeit und die Zukunft passen. Die modernen Energiespeicher können daher einen Anteil zum Gelingen der Energiewende leisten.

Die Vanadium-Redox-Flow-Batterien sind anderen Energiespeichern in den Faktoren Wirkungsgrad, Zyklenfestigkeit und Umweltfreundlichkeit überlegen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sie oftmals in einem Atemzug mit den Energiespeichern der Zukunft bezeichnet werden. Die Vanadium-Redox-Flow-Batterien können in direkter Konkurrenz zu den Lithium-Ionen-Batterien gesehen werden, sind diesen aber in zahlreichen Faktoren überlegen. Das liegt an einer großen Bandbreite von Vorteilen, welche sie mitbringen.

Hohe Sicherheit - explosionssicher und nicht brennbar.

Kapazität und Leistung können unabhängig skaliert werden.

Batterien mit hoher Lebensdauer von durchschnittlich 15 bis 20 Jahren.

Vollständig recyclebar.

Einsatz von ein und demselben Element in einer Halbzelle bringt hohe Energiedichte.

Geringe Stromgestehungskosten, wenn die Batterien als stationäre Speicher eingesetzt werden.

Auch an der Börse sorgen Vanadium-Redox-Flow-Batterien für Aufsehen

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522): Der wohl wichtigste Bestandteil bei Vanadium-Redox-Flow-Batterien ist das Vanadium selbst. Da der vielseitige Rohstoff durch die zunehmende Bedeutung der Energiespeicher stark nachgefragt ist, sind Explorationsunternehmen gefragt. Vanadium Resources (VR8) stellt ein solches dar und könnte eine Hauptrolle dabei spielen, in Zukunft das nötige Vanadium für die Vanadium-Redox-Flow-Batterien zu beschaffen. Das australische Unternehmen wurde im Jahr 2017 gegründet und steht mit dem Steelpoortdrift Vanadium Projekt im südafrikanischen Limpopo in den Startlöchern. Es handelt sich dabei wohl um das größte nicht erschlossene Vanadium-Vorkommen der Welt, was Vanadium Resources zu einer tragenden Säule bei den Energiespeichern der Zukunft machten könnte. An der Börse ist der Konzern auch bereits - und ist dort nicht untätig. "VR8 macht große Fortschritte auf dem Weg zur Produktion des Steelpoortdrift Vanadium Projekt. Seit der Bekanntgabe der PFS im Jahr 2021 konnten wir die Raubex Group Ltd, eine führende südafrikanische Gruppe für Infrastrukturentwicklung und Bergbau als Aktionär gewinnen, indem wir eine Finanzierung mit einem Aufschlag aufnahmen", erklärte jüngst Jurie Wessels, Vorstandsvorsitzender von VR8.

Energy Fuels (ISIN: CA2926717083): Der Konzern ist als Produzent von Uran führend in den USA. Energy Fuels gehört aber auch zu den wichtigsten Produzenten von Vanadium in Nordamerika, weswegen das Unternehmen von der Entwicklung der modernen Energiespeicher profitieren kann.

Volkswagen (ISIN: DE0007664039): Die Volkswagen Stiftung unterstützt die Forschung der Redox-Flow-Batterien. Der traditionsreiche Autobauer könnte die Technologie in Zukunft für seine Produktion brauchen.

Global X Solar (ISIN: IE000XD7KCJ7): Die Speicherung von Solarenergie durch Vanadium-Redox-Flow-Batterien kann einen großen Schritt bei der Energiewende bedeuten. Das betrifft auch Solar-Aktien, die in diesem ETF zusammengefasst sind. Top-Holdings sind Enphase Energy (ISIN: US29355A1079), SolarEdge Tech (ISIN: US83417M1045) und First Solar (ISIN: US3364331070).

Eine Technologie für Gegenwart und Zukunft

Bei der Energiewende und bei der E-Mobilität können Vanadium-Redox-Flow-Batterien einen Gamechanger darstellen. Das können sich einige Unternehmen, die an der Börse sind, zu Nutze machen. Moderne Technologien, welche bei großen Herausforderungen helfen, sorgen regelmäßig für neue Börsen-Stars.

-

Quellen:

https://www.iwr.de/news/volkswagen-stiftung-unterstuetzt-forschung-zu-redox-flow-batterien-news37351

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2022-07/56514010-vanadium-resources-interview-mit-jurie-wessels-vanadium-batterien-koennen-ein-game-changer-sein-176.htm

https://voltstorage.com/commercial-battery/technologie/

https://www.contextcrew.de/im-blickpunkt-redox-flow-speicher-fuer-die-energiewende/

https://www.cleanthinking.de/redox-flow-batterie-vorteile-und-nachteile-von-fluessigbatterien-2/

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien? Oder zu Vanadium Resources? Dann lassen Sie sich in unseren Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" bzw. "Vanadium Resources". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Vanadium Resources

ISIN: AU0000053522

WKN: A2PPPU

https://vr8.global/

Land: Australien / Südafrika

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der Vanadium Resources Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Vanadium Resources Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Vanadium Resources Ltd abgerufen werden: https://vr8.global/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Vanadium Resources Ltd vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Vanadium Resources Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu