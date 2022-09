Covestro-Anleger wurden in den vergangenen Tagen den Bären zum Fraß vorgeworfen. Denn im Vergleich zum Vorwochenschluss rutschten die Notierungen um 8,19 Prozent an. An vier der fünf Sitzungen ging der Titel mit Abschlägen aus dem Handel. Am Mittwoch kassierte Covestro dabei einen Treffer unterhalb der Gürtellinie mit dem Tagesminus von 3,78 Prozent. Müssen in der kommenden Woche nun weitere Abschläge einkalkuliert werden?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Dieser Rücksetzer trübt die Perspektiven für die nächsten Tage. Da sich Covestro mit großen Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. Mit einem weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...