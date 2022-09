Erst hackte Elias Groll den Schulcomputer, dann wurde Google auf ihn aufmerksam. Heute ist der 24-Jährige Gründer des Deeptech-Startups Codesphere und hat schon so manche Krisensituation hinter sich. Was ihn antreibe sei die Begeisterung, Dinge zu bauen. "Wir hatten so ein Spiel, das hieß ‚Warcraft 3'. Dafür wollte ich eigene Monster entwickeln", erinnert sich Elias Groll an seine Motivation, mit zehn Jahren Coden zu lernen. Als Nächstes knöpfte er sich seinen Schultaschenrechner vor. Den programmierte er so, dass die gespeicherten Formeln nicht verloren gingen, wenn er den Rechner vor einer Klausur resetten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...