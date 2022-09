Freiburg (ots) -



Jetzt also Krise. Nicht bei irgendwem, nein, beim FC Bayern München. Beim Branchenprimus, dem nicht wenige einmal mehr einen Spaziergang durch die Bundesliga-Saison vorhergesagt hatten. Und jetzt? Nach drei Remis in Serie und einer Niederlage obendrauf wird alles hinterfragt. Sogar Zweifel am Trainer-Wunderkind Julian Nagelsmann kommen auf. Der muss sich genau wie seine Vorgesetzten damit abfinden, dass auch beim Rekordmeister Wunderdinge keine Selbstverständlichkeit sind. Entscheidend ist, wie die Protagonisten mit einer schwierigen Situation umgehen. Für jene, die es gewohnt sind, sich im Erfolg zu sonnen, ist diese Herausforderung bisweilen besonders groß. http://mehr.bz/bof8655



