Wer hätte das gedacht...: Wochenrückblick KW 37-2022 - Haben sich die Investoren zu früh gefreut?

Dem Abverkauf der Märkte seit Mitte August folgte zunächst die technische Erholung, welche mit den US-Inflationsdaten jetzt schnell wieder beerdigt wurde.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das hat wieder mächtig gerappelt, in der vergangenen Handelswoche! Mit einem Minus von "nur" rund 2,60 % hat sich der DAX gegenüber dem Dow Jones mit rund -4,10 und der Nasdaq 100 mit rund -5,8 % noch gut behauptet! Bleibt jetzt eigentlich nur noch zu hoffen, dass der neu ausgebildete Dreifachboden im DAX in der begonnenen zweiten Septemberhälfte halten wird. Als wichtige Haltelinie im S&P 500 gilt die etwa 3.900 Punkte-Marke. Eine klare Trendwende nach oben ist aufgrund des Gesamtumfeldes derzeit eher unwahrscheinlich.

Die nicht sinkende Inflation lässt einen weiteren größeren Zinsschritt der Fed befürchten, was den Kupferpreis, das wichtige Barometer der Weltwirtschaft belastete. Dieser sackte im Laufe der Woche auf etwa 7.700,- USD je Tonne ab. Aluminium hingegen profitierte von der Stromrationierung in einigen chinesischen Provinzen, was die Produktionsleistung einiger chinesischer Aluminiumhütten vermutlich belasten und das Angebot schrumpfen lassen wird.

Bei den Edelmetallen ist der Goldpreis erneut unter die Marke von 1.700,- USD je Feinunze gefallen. Erstaunlicherweise erweist sich das Inflationsumfeld nicht positiv für Gold.

Fazit:

Innerhalb der vergangenen Woche gaben die Aktienmärkte ihre Gewinne der Vorwoche zumeist komplett wieder ab. Der Rückgang der Nasdaq um mehr als 5 %, allein am Dienstag, im Anschluss an die US-Inflationszahlen, lässt eine deutliche Risikoaversion erkennen. Hinzu kommt noch, dass Chinas Wachstum noch nicht wieder richtig an Fahrt aufnimmt und Europa noch immer tief in seiner Energiekrise steckt. Bis mindestens zur nächsten Fed-Sitzung in dieser Woche ist weiterhin mit Nervosität an den Märkten zu rechnen. Für Edelmetallinvestments könnte jedoch die derzeitige Lage eine hervorragende Einstiegschane sein.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

