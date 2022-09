Die an der ASX notierte Manuka Resources vereint die Stabilität eines Produzenten mit den Möglichkeiten eines Wachstumsunternehmens. Die beiden Projekte, die Gold und Silber produzieren, generieren einerseits Cashflows und haben andererseits ein enormes Entwicklungspotenzial - kein Wunder, dass insbesondere die Goldressource trotz steigender Produktionsmengen weiter wächst. Kürzlich gelang dem gut vernetzten Managementteam ein weiterer Coup mit dem Erwerb eines sehr großen Eisensand- und Vanadiumprojekts in Neuseeland. Das South Taranaki Bight Projekt (STB-Projekt) beherbergt eine VTM-Eisensandlagerstätte (Vanadium, Titanomagnetit-Eisensand) mit hervorragender PFS-Wirtschaftlichkeit, einzigartigen Umweltdaten und soll innerhalb weniger Jahre in Produktion gehen. Schon heute ist Vanadium für Infrastrukturprojekte und die Energiespeicherung von Energieversorgern das, was Lithium für die Elektromobilität ist, nämlich absolut entscheidend. Wir sprachen mit Dennis Karp, Executive Chairman von Manuka Resources, über die Aussichten und Fakten rund um das Projektportfolio von Manuka.

