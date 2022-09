Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Baloise unter den 25 nachhaltigsten börsenkotierten Unternehmen der Schweiz



19.09.2022



Basel, 19. September 2022. Die Baloise-Aktie wurde per heutigem Datum in den Nachhaltigkeitsindex SXI Switzerland Sustainability 25 der Schweizer Börse aufgenommen. Dieser misst die Wertentwicklung der 25 Schweizer Unternehmen, die nach den Kriterien des ESG-Impact-Ratings von Inrate die höchste Nachhaltigkeitsbewertung erzielen. Der SXI Switzerland Sustainability 25 Index (SSUSTX) misst die Wertentwicklung von Schweizer Unternehmen, die nach den Kriterien des ESG Impact Ratings von Inrate als besonders nachhaltig einzustufen sind. Ausgehend vom SMI Expanded Index werden dabei die 25 Unternehmen mit der höchsten Punktzahl ausgewählt. Die Zusammensetzung des Index wird jährlich im September aktualisiert. "Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in den SXI Switzerland Sustainability 25 Index und sehen uns in unserem ganzheitlichen Ansatz im Thema Nachhaltigkeit bestärkt", sagt Kim Berrendorf, Nachhaltigkeitsverantwortliche bei Baloise über die Aufnahme in den Index. Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie fest verankert Nachhaltigkeit ist fest verankert in unserer Unternehmensstrategie Simply Safe. So werden seit 2022 Umweltkriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Faktoren) in unseren Zeichnungsrichtlinien angewendet. Auch beim Sachmitteleinkauf und der Nutzung von Betriebsmitteln verfolgen wir eine nachhaltige Herangehensweise, welche in unseren Beschaffungsgrundsätzen nachhaltige Prinzipien bei Dienstleistungen von Dritten verlangen. Ausserdem investieren wir unsere Versicherungs- und Kundengelder verantwortungsbewusst. Wir sind überzeugt, dass sich dies in unserem Anlageprozess positiv auf das Rendite-Risikoprofil auswirkt und wir ökologische und soziale Risiken sowie jene im Bereich der Unternehmensführung (ESG-Risiken), welche einen finanziellen Einfluss haben, reduzieren können. Kontakt

