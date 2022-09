Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Freitag hatte ein negativer Ausblick des US-Paketriesen FedEx die Anleger in Unruhe versetzt und Rezessionssorgen verstärkt, was dem Dax ein Minus von 1,7 Prozent auf 12.471,26 Punkte eingebrockt hatte. Bei den Unternehmen steht Porsche im Rampenlicht. Der Mutterkonzern Volkswagen bietet Vorzugsaktien seiner Sportwagentochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...