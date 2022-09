Nach zuletzt vier Verlusttagen geht es für den DAX zum Wochenstart zunächst einmal nicht weiter abwärts. In der Vorwoche war der Leitindex aufgrund der höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationszahlen und damit wieder steigenden Zins- und Rezessionssorgen unter Druck gestanden. Auch die Infineon-Aktie konnte sich diesem Druck nicht entziehen. So geht es kurzfristig weiter.Der Trend war eindeutig: Immer mehr Investoren sind zuletzt in den Risk-off-Modus gegangen, also an die Seitenlinie gewechselt. ...

