NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien angesichts des Börsengangs der Porsche AG auf "Underperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Preisspanne der Vorzugsaktien zwischen 76,50 und 82,50 Euro bewerte den Sportwagenbauer seiner Berechnung nach mit insgesamt rund 72 bis 78 Milliarden Euro, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Dem VW-Konzern dürften 18,8 Milliarden Euro zufließen, wovon 9,6 Milliarden einbehalten und 9,2 Milliarden als Sonderdividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden dürften./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2022 / 20:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2022 / 20:14 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

