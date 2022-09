Wochenausblick KW38: Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland, der Eurozone und den USA

Werbung



In der kommenden Woche warten wir auf die Zinsentscheide mehrerer Regionen, insbesondere aber aus den USA. Zudem findet die IAA Transportation, die Internationale Automobil-Ausstellung in Hannover statt. Auf dem GDV-Versicherungstag wird außerdem unter anderem Christian Lindner zu Gast sein.



Montag 19.09.2022

Während die Börsen in Großbritannien und Japan geschlossen bleiben, lädt FedEx direkt zum Wochenstart zu ihrer Hauptversammlung ein. Zudem wird der NAHB-Index für den Monat September vorgelegt. Zudem kehrt steigt Siemens wieder in den DAX© auf. Dafür weichen muss aufgrund des aktuellen Börsenwertes die Aktie von Hellofresh.





Dienstag 20.09.2022

Neben den Augustdaten zu den Erzeugerpreisen und der Arbeitslosenquote aus Polen gegen 10:00, erwarten uns am Dienstag auch die Erzeugerpreise aus Deutschland. Am späten Abend wird der API Ölbericht der vergangenen Woche vorgelegt.

Mittwoch 21.09.2022

Zur Wochenmitte wird Salesforce zu ihrem Investor Day einladen und General Mills meldet Quartalszahlen. Am Abend erwarten wir den Zinsentscheid der FOMC. Die Pressekonferenz startet um 20:30 Uhr. Es bleibt abzuwarten, ob die Zinsen wie von vielen erwartet erneut um 0,75% angehoben werden.

Donnerstag 22.09.2022

Nach der Hauptversammlung am Montag, wird FedEx nun auch seine Quartalszahlen vorlegen. Diese werden gegen 22:00 Uhr erwartet. Auch das im S&P 500© gelistete Unternehmen Costco Wholesale Corp. wird seine Quartalszahlen vorlegen und Qualcomm veranstaltet seinen Investor Day. Zudem erwarten wir gegen 13:00 den Zinsentscheid aus Großbritannien und das Bundesministerium für Finanzen stellt seinen Monatsbericht für September vor.

Freitag 23.09.2022

Sowohl die USA als auch Europa stellen am Freitag die Daten des jeweiligen Einkaufsmanagerindex (PMI) vor. Dieser Index kann als Indikator für die Marktstimmung verschiedener Brachen geben. Zusätzlich tagt die Bundesbank am Vormittag zum Thema "Digitalisierung als Gamechanger". Zudem findet weiterhin die Internationale Automobil-Ausstellung in Hannover statt.

