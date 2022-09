Das amerikanische Modeunternehmen Ralph Lauren Corp. (ISIN: US7512121010, NYSE: RL) wird am 14. Oktober 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,75 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen. Record date ist der 30. September 2022. Ende Mai 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (0,6875 US-Dollar) eine Anhebung der Dividende um 9 Prozent. Im Juli 2021 nahm der Konzern die Dividendenzahlung wieder auf, nachdem ...

