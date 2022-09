NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Thierry Bernard klinge zuversichtlich, dass der Gegenwind durch die Inflation von dem Diagnostik-Spezialisten bewältigt werden kann, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Margenziele seien vernünftig und der Einfluss eines möglichen Gas-Engpasses mache offenbar nur begrenzt Sorgen. Der Experte geht für die kommenden Quartale nach wie vor davon aus, dass die Erwartungen übertroffen und die Ziele angehoben werden./tih/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2022 / 14:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2022 / 04:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012169213

