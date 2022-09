The following instruments on XETRA do have their first trading 19.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.09.2022Aktien1 US14040H7338 Capital One Financial Corp. Pfd Ser N2 US21871X1090 Corebridge Financial Inc.3 IE000OZRGNV6 Nabriva Therapeutics PLC4 US87184Q2066 Syros Pharmaceuticals Inc.Anleihen1 XS2536817211 Bulgarien, Republik2 XS2536817484 Bulgarien, Republik3 XS2535308477 Medtronic Global Holdings SCA4 XS2535308634 Medtronic Global Holdings SCA5 XS2535309798 Medtronic Global Holdings SCA6 XS2535725159 Vier Gas Transport GmbH7 US459058KL69 International Bank for Reconstruction and Development8 XS2535724772 Vier Gas Transport GmbH9 XS2535307743 Medtronic Global Holdings SCA10 US74340XBT72 Prologis L.P.11 DE000SHFM857 Schleswig-Holstein, Land