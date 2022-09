Gute Nachrichten für Energieriesen wie BP und Equinor. Die Ölpreise sind nach Zugewinnen am Freitag auch am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel Brent 91,87 US-Dollar. Das waren 52 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel WTI stieg um 32 Cent auf 85,43 Dollar. Für etwas Auftrieb sorgten Nachrichten aus China. Dort wurde in der Metropole Chengdu ein wochenlanger Corona-Lockdown aufgehoben. Die strikte Virus-Politik der chinesischen Führung ...

