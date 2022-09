PE-Investor Robert Stein: "Nur kleine Delle bei Healthcare-M&A" Healthcare war in den vergangenen Jahren der dynamischste Sektor am deutschen M&A-Markt. Wie schlägt er sich in der schwierigen aktuellen Marktlage? Unser Interview mit dem Brancheninsider Robert Stein von dem PE-Fonds Gilde Healthcare. Gast: Robert Stein, Deutschlandchef, Gilde Healthcare