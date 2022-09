Die große Zinswende ist im vollen Gange. Wie bereits bei den Bauzinsen (seit Jahresanfang von 1 auf über 3 Prozent gestiegen), so sieht man dies auch bei den Kreditzinsen für Unternehmen. Sie steigen derzeit in Deutschland so hoch wie seit 11 Jahren nicht mehr. Der von der Barkow Consulting veröffentlichte "Corporate Credit Index" liegt jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...