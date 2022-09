Die amerikanische Schnellrestaurantkette Krispy Kreme Inc. (ISIN: US50101L1061, NASDAQ: DNUT) zahlt am 9. November 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,035 US-Dollar je Aktie an ihre Aktionäre. Record date ist der 26. Oktober 2022. Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,14 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Börsenkurs von 12,20 US-Dollar (Stand: 15. September ...

