Die Porsche-Aktien werden in einer Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro pro Aktie angeboten. Der Sportwagenhersteller könnte dadurch mit 70 bis 75 Mrd. bewertet werden. Der Erstnotiztag in Frankfurt soll am 29. September stattfinden, dann soll ein Teil der Vorzugsaktien der Volkswagen-Tochter am Markt gehandelt werden können.

Den vollständigen Artikel lesen ...