Es sind zweifellos sehr herausfordernde Zeiten für den weltgrößten Chemieproduzenten BASF. Dies ist natürlich unschwer am Kursverlauf abzulesen, der sich im laufenden Börsenjahr sehr schwach entwickelt - was angesichts der Vielzahl der Risiken für den DAX-Konzern nicht überrascht. Doch zumindest ein Problem wirkt nun weniger bedrohlich. Noch vor einigen Tagen beherrschten die Meldungen über historisch niedrige Rheinpegel die Schlagzeilen. Nun hat der mitunter heftige Regen in weiten Teilen Deutschlands ...

Den vollständigen Artikel lesen ...