Nürnberg (ots) -NORMA gewinnt den offiziellen September-Preisvergleich gegen den Wettbewerb! Beim regionalen Kosten-Check der Plattform inFranken.de konnte sich der Nürnberger Lebensmittel-Discounter deutlich von den Wettbewerbern abheben. Für den großen Test wurden 20 Alltagsprodukte aus den Kategorien Grundnahrungsmittel und Fertiggerichte eingekauft. Insgesamt wurden fünf Discounter beziehungsweise Supermärkte getestet - das NORMA-Ergebnis konnte sich dabei sehen lassen.Große Unterschiede beim PreisUnterm Strich stand für die Einkaufstester fest: "NORMA ist zum Testzeitpunkt im September der günstigste Markt in unserem Preisvergleich." Für die Grundnahrungsmittel wie Obst und Gemüse, Butter, Öl, Mehl, Eier, Nudeln, Hackfleisch und Kaffee sowie Fertiggerichte wie Kartoffelchips, Tiefkühlpizza, Schokolade oder Pesto zahlen Kunden bei NORMA rund 21 Prozent weniger als bei der Konkurrenz. Laut Berechnungen von inFranken.de lassen sich daher allein für die getesteten Nahrungsmittel für den Alltag mehr als 150 Euro pro Jahr sparen.Eine weitere Erkenntnis der Testkäufer: NORMA hat es geschafft, die Preise für Kundinnen und Kunden trotz anhaltender Inflation in den vergangenen zwei Monaten deutlich zu senken. So zahlten die Verbraucherinnen und Verbraucher für den gleichbleibend bestückten Warenkorb im September gut sechs Prozent weniger als noch vor zwei Monaten. Den anderen Anbietern im Test ist es dabei nicht gelungen, Preisvorteile weiterzugeben. Im Gegenteil: Dort verteuerte sich der Warenkorb um mehr als fünf Prozent.