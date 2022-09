Siemens Energy-Puts mit 70%-Chance bei Erreichen des Zwischentiefs

Die neu in den DAX aufgenommene Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) befindet sich seit ihrem Hoch vom 12.1.21 bei 34,48 Euro in einer Abwärtsbewegung, die im frühen Handel des 19.9.22 bei 12,05 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt fand. Laut Analyse von www.godmode-trader.de könnte die Aktie in den nächsten Tagen und Wochen auf das bei 11,33 Euro liegende Zwischenziel zurückfallen. Danach könnte es bis in den einstelligen Bereich zurückgehen. Erst oberhalb von 13,36 Euro würde sich das Chartbild etwas stabilisieren.

Gibt die Siemens Energy-Aktie in den nächsten Wochen zumindest auf das Zwischenziel bei 11,33 Euro nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 12 Euro

Der HVB-Put-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 12 Euro, Bewertungstag 14.12.22, BV 1, ISIN: DE000HB9TMD9, wurde beim Aktienkurs von 12,15 Euro mit 1,16 - 1,17 Euro gehandelt.

Gibt die Siemens Energy-Aktie in spätestens zwei Wochen auf 11,33 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,48 Euro (+26 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 13,00 Euro

Der SG-Open End Turbo-Put auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,00 Euro, BV 1, ISIN: DE000SQ0LPD8, wurde beim Aktienkurs von 12,15 Euro mit 0,96 - 0,98 Euro gehandelt.

Bei einem Kursrückgang der Siemens Energy-Aktie auf 11,33 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 1,67 Euro (+70 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 13,20 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,20 Euro, BV 1, ISIN: DE000PE2GNS4, wurde beim Aktienkurs von 12,15 Euro mit 1,20 - 1,21 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Siemens Energy-Aktie auf 11,33 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 1,87 Euro (+55 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de