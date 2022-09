Am Freitag, nach Börsenschluss, veröffentlichte Pyramid eine Reihe von Nachrichten. Neben der endgültigen Bestätigung des Kaufpreises für faytech gab Pyramid - zum ersten Mal - die Pro-forma-Halbjahresergebnisse der kombinierten Gruppe bekannt. Während erstere den Erwartungen von AlsterResearch entsprachen, enttäuschten die Halbjahresergebnisse von Pyramid, was zeigt, dass die anhaltenden makroökonomischen Belastungen (z.B. Krieg in der Ukraine, Inflation, Engpässe in der Lieferkette) letztendlich auch das Geschäft von Pyramid betreffen. Infolgedessen hat das neue Management den Ausblick für das Geschäftsjahr 22 gesenkt und erwartet nun ein um 23% niedrigeres Midpoint-EBIT. Die Analysten von AlsterResearch haben ihre Schätzungen entsprechend gesenkt, sind aber weiterhin positiv für die langfristigen Aussichten und die Qualität des Geschäftsmodells von Pyramid gestimmt. AlsterResearch stuft die Aktie daher erneut auf KAUFEN mit einem neuen Kursziel von EUR 4,60 (alt EUR 5,40). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Pyramid%20AG





