SGL Carbon Aktie musste den SDAX im juni verlassen und jetzt ist sie seit heute wieder "drinnen". Passt zur allgemeinen Nachrichtenlage des Unternehmens: Zuletzt zum zweiten mal die Prognose erhöht, danach eine Wandelanleihe im Volumen von gut 100 Mio EUR platziert - und sogar die Aktie hat ihre Tiefs bei 4,59 EUR hinter sich gelassen. Aktuelle Kurse bei 6,32 EUR sind zwar noch kein "Sommer", aber die Richtung stimmt - sogar in eher unsicheren Börsenzeiten. Woran liegt's? Am 6.09.2022 konnte die SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, DE000A2G8VX7) ihre Prognose erneut - zuvor am 7.06.2022 - erhöhen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...