Baierbrunn (ots) -Zu Beginn des Jahres sorgte die Apotheken Umschau aus dem Wort & Bild Verlag mit ihrer Jubiläumsaktion "Rentner-Bravo" für ein gewaltiges Medienecho - jetzt erhielt Deutschlands größtes Gesundheitsmagazin für das Spezial den diesjährigen COMPRIX Gold Award für herausragende Healthcare-Kommunikation in der Kategorie "Imagewerbung" im neu geschaffenen Bereich "Health OTC & Wellness -Consumer". Der COMPRIX zeichnet alljährlich besonders herausragende Arbeiten in der Healthcare-Kommunikation in Deutschland aus und gilt als Gütesiegel für Exzellenz und Kreativität in der gesamten Branche. Der 30. COMPRIX wurde am 16. September 2022 in Berlin verliehen.Unser Motto: Optimismus, Mut und PartnerschaftenAndreas Arntzen, CEO des Wort & Bild Verlags: "Wir sind bewusst mit der Aktion 'Rentner-Bravo' in das Jahr 2022 gestartet - um noch inmitten der Corona-Welle unsere positive Haltung gegenüber den Leser:innen und Anzeigenkund:innen zu verdeutlichen und natürlich den 66. Geburtstag der Apotheken Umschau gebührend zu feiern - als Auftakt in ein neues Jahr mit vielen spannenden Projekten und Partnerschaften, voller Optimismus und Freude auf das, was kommt." Besonderer Dank gebührt laut Arntzen deshalb auch der Bauer Media Group, der Chefredaktion um Julia Rotherbl und Dr. Dennis Ballwieser sowie der ZeitschriftBRAVO, die großartige Partner der Aktion waren, und der Berliner Agentur Schoesslers, mit der die Idee gemeinsam entwickelt wurde.Trending Topic RentnerBRAVOUnd die Botschaft von Optimismus und Humor kam überwältigend gut an: Schon vor Erscheinen des Titels konnte sich die Apotheken Umschau über ein beispiellos positives Medienecho freuen. Ob Print, TV, Radio oder bei Social Media: Redakteur:innen und vor allem auch Leser:innen feierten mit der Apotheken Umschau, gratulierten zum Geburtstag und würdigten die "Rentner-Bravo" als überaus gelungene Inszenierung dieses Leuchtturms in Sachen Gesundheitsjournalismus. Der Hashtag RentnerBRAVO war zeitweise ein Trending Topic bei Twitter und gefiel auch jungen Zielgruppen, die noch nicht zur Apotheken Umschau greifen, aber Selbstironie schätzen. Einige Kommentare aus der Social Media Community: "Nicht nur ein großartiges Statement für mehr Humor und Leichtigkeit, sondern auch für Emotionen, die Marken auslösen!", lobt Unternehmerin Tijen Onaran. "Wie stark es ist, wenn Unternehmen sich selbst auch mit einem Augenzwinkern sehen können...", "Wenn man über sich selbst lachen kann, dann hat man vieles richtig gemacht. Eine schöne Idee.", "Innovationsgeist und eine gehörige Portion Selbstironie. (...) Ein tolles Beispiel, das zeigt, wie Tradition und Innovation Hand in Hand gehen können."Gesundheitsjournalismus mit Humor"Wir freuen uns sehr über den COMPRIX in Gold, die Auszeichnung ist eine großartige Würdigung unserer Kampagne, die unserem Spitznamen wohl endgültig Kultstatus verliehen hat", sagt Dr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführer und Apotheken Umschau-Chefredakteur. "Diese Jubiläumsausgabe hat uns in der Redaktion extrem viel Spaß gemacht: einmal nicht alles so ernst zu nehmen und Gesundheitsthemen mit einer Prise Humor zu versehen. Unsere Leser:innen und Anzeigenkund:innen haben uns dafür gefeiert - eine erfolgreiche und werbewirksame Aktion, mit der wir zeigen konnten, was in Deutschlands größtem Gesundheitsmagazin so alles steckt!"Gelungenes Mashup: Gesundheitsmagazin im BRAVO-StilUm ihren 66. Geburtstag stilvoll - und augenzwinkernd - zu feiern, erschien die Apotheken Umschau am 15. Januar 2022 mit einer zehnseitigen Sonderbeilage im Heft. Diese "Rentner-Bravo" wartete mit dem Layout der epochemachenden Jugendzeitschrift auf, die ebenfalls 1956 erstmals erschien und somit auch 66 Jahre zählt. Das Sonderheft präsentierte wie die BRAVO selbst eine Foto-Lovestory (zwischen einem Apotheker und einer Diabetes-Patientin), die "Corona-VIPs" um Drosten & Co. ("New Profs on the Block"), ein Dr. Sommer-Team bestehend aus einem Urologen und einer Apothekerin namens Sommer, die vermeintlich heikle Themen verhandelten ("Impotent durch Radfahren?") und last but not least zierte Marianne Koch das Cover. Koch, die im letzten Jahr ihren 90. Geburtstag feierte und immer noch arbeitet, stand in den 1950er und 60er Jahren mit Hollywood-Stars zusammen vor der Kamera, schmückte mehrfach die BRAVO-Titelseite und erfüllte sich mit 40 Jahren ihren Jugendtraum und wurde Ärztin. In dieser Funktion hat Marianne Koch mehrere Beiträge in der Apotheken Umschau veröffentlicht, was sie zum idealen Bindeglied zwischen den beiden Kult-Publikationen machte.Weitere Informationen unter: https://comprix.com/award/gewinner-pre-3/Die Apotheken Umschau ist in Deutschland das mit Abstand meistgelesene Gesundheitsmagazin. Mit zwei Ausgaben im Monat informiert sie über alle wichtigen Themen rund um die Gesundheit, gibt wertvolle Ratschläge, vermittelt aktuelles medizinisches Wissen auf seriöse, fachlich kompetente und allgemein verständliche Weise. Das Magazin erscheint in einer Auflage von 7.431.900 verkauften Exemplaren monatlich (A+B, IVW 2/2022) und wird von 17,81 Millionen Menschen jeden Monat gelesen (AWA 2022).apotheken-umschau.de steht für seriöse Inhalte und umfassende Gesundheitsinformationen, deren Grundlage eine gründliche und intensive Recherche ist. Das Gesundheitsportal verzeichnet monatlich 7,07 Mio. Pressekontakt:Dr. Judith PöverleinTel. 089/ 744 33-343Katharina Neff-NeudertTel. 089/ 744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5324400