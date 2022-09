Unterföhring (ots) -- Sky Sport News widmet sich am Dienstag dem Weltkindertag- U.a. zu Gast: Felix Neureuther, Hajo Seppelt, Prof. Dr. Bettina Rulofs und Prof. Dr. Christoph Breuer (beide Deutsche Sporthochschule Köln) sowie Prof. Dr. Christoph Butterwegge (Uni Köln, Sozialforscher)- Der Weltkindertag auch auf skysport.de (https://sport.sky.de/), in der Sky Sport App sowie auf allen Social Media Plattformen von Sky- Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender steht allen Sky Kunden zur VerfügungUnterföhring, 19. September 2022 - Am Dienstag ist Weltkindertag, den Sky in Form eines besonderen Thementags auf Sky Sport News unterstützt.Moderatorin Viola Weiss begrüßt im Studio sowie per Schalte zahlreiche Gäste, wie etwa Felix Neureuther, der anhand seines Projekts "Beweg dich schlau" erläutert, weshalb Bewegung für Kinder so wichtig ist und den Bewegungsmangel vieler Kinder in Deutschland thematisiert.Mit ARD Investigativjournalist Hajo Seppelt und Prof. Dr. Bettina Rulofs von der Deutschen Sporthochschule Köln wird über sexualisierte Gewalt im Kinder- und Jugendsport gesprochen.Der renommierte Armutsforscher Prof. Dr. Butterwegge und der Sportsoziologe Prof. Dr. Christoph Breuer verdeutlichen, wie Sport soziale Ungleichheit lindern kann.Der Weltkindertag auf Sky Sport News startet am morgigen Dienstag um 9.00 Uhr."Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere EigenformateSky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.Der Weltkindertag am 20. September 2022 auf Sky Sport News9.00 Uhr: Einstieg Weltkindertag11:00 Uhr: Rettet das Spiel! Warum Spielen zu wichtig ist12.00 Uhr: Sexualisierte Gewalt im Kinder- und Jugendsport13:30 Uhr: "Bundesliga bewegt" - mit Spiel und Spaß gegen den Bewegungsmangel14:00 Uhr: Kein Kind ohne Sport! Wie der Sport soziale Ungleichheit lindern kann15:00 Uhr - "Kleine Helden" - Kinderschutz in Sportvereinen15:30 Uhr: Der große Traum - Talententwicklung im deutschen Spitzensport18:45 Uhr: Felix Neureuthers "Beweg dich schlau" - warum Bewegung so wichtig istÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5324411